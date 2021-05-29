Собравшиеся размахивали историческими флагами Беларуси, держали фотографии задержанных в Беларуси оппозиционеров, плакаты с высказываниями против Александра Лукашенко.

Во время акции выступила Светлана Тихановская. Эта акция состоялась ровно через год после ареста ее супруга Сергея, претендовавшего на пост президента Беларуси.

Тихановская, которая участвовала в выборах вместо супруга, вспомнила день ареста Сергея.

"Я в тот день была с детьми дома и в прямом эфире видела, как его задержали. Я была в шоке, не знала, что мне делать дальше", – сказала Тихановская.

Она заметила, что на каждой встрече, во время каждого интервью, она говорит о том, что режим совершил оккупацию, в опасности 9 млн. белорусов.

Акция солидарности в Вильнюсе © Фото - Евгений Титов

"Последняя неделя стала катализатором реакции во всем мире. Разные страны начали расследования, вводят санкции в отношении режима, одобряют планы помощи Беларуси", – заметила Тихановская.

Перед собравшимися выступили и некоторые депутаты парламента Литвы. С Лукишкской площади участники акции намерены отправиться к посольству Беларуси.

Напомним, что волна массовых протестов поднялась в соседней стране после президентских выборов в августе 2020 года. Лукашенко объявил себя победителем этих выборов (он управляет страной с 1994 года).

Оппозиция и страны Запада считают, что результаты выборов были сфальсифицированы. ЕС и США ввели санкции в отношении представителей режима и его лидера. Протесты, которые унесли жизни минимум 4 человек, сейчас успокоились, однако в Беларуси продолжаются аресты журналистов и активистов.

Новая волна возмущений поднялась на Западе после того как 23 мая 2021 года Минск вынудил совершить посадку самолет, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, и в Беларуси были задержаны летевшие на нем журналист Роман Протасевич и студентка ЕГУ София Сапега.