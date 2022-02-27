В Вильнюсе к посольству России пришли женщины: "Русский военный корабль, иди..."

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В Украине уже четвертый день идут бои. В воскресенье в Вильнюсе у здания российского посольства проходит акция протеста. В ней участвуют около 1000 человек, в основном - женщины. Они собрались в поддержку украинских женщин.

Часть людей стоит с украинскими и литовскими флагами на плечах, держат плакаты: "Украинские женщины – мы с вами", "Нет – войне в Украине", и с надписью "Русский военный корабль иди....". На мероприятие принесли похоронный венок, на нем надпись с требованием прекратить военную агрессию. Акция началась с минуты молчания в память о погибших. Позже собравшиеся скандировали на украинском языке "Слава Украине, героям слава".

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"Мы хотим показать солидарность с украинскими женщинами, матерями, мы - женщины и матери, у нас разрываются сердца, когда мы видим, что там происходит. Мы вместе с украинскими женщинами", – сказала инициатор акции "Литовские женщины за украинских женщин" Дайва Жеймите-Билене.

Она сказала, что эта акция - призыв к российским женщинам, чтобы они выходили на улицы в знак протеста против беззакония в Украине. Подобные мероприятия проходят в Каунасе и в Клайпеде.

"Они могут много сделать. Они могут выйти и сказать, что не хотят, чтобы их дети гибли в этой войне. Что касается российского общества, то именно матери могут останавливать происходящее", – сказала она.

Контролер равных возможностей Бируте Сабатаускайте сказала: "Я пришла с плакатом: "Друзья, прошу, не молчите". Если они не могут протестовать, может, они могут говорить с близкими, говорить о происходящем в Украине, что действия России ничем нельзя оправдать".

В акции принимают участие и несколько сот мужчин.

Мартинас Бредис сказал, что такие акции - это минимум, что можно сделать.

"Мы должны все вместе высказаться против войны и поддержать страдающих, поэтому я и пришел. Это самое малое, что мы можем сделать", – сказал молодой человек.

45-летняя Жанета Логминене сказала, что хочет показать, что Украина не одинока.

"Казалось, Украина осталась одна, мы были разочарованы, но сейчас, настроение стало светлее, мир поддерживает ее. Я боюсь за мою семью, если вдруг Россия начнет нападение на другие страны", – сказала она.

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