В Вильнюсе и Каунасе начаты досудебные расследования по факту использования чужих "паспортов возможностей"

Мужчина 1973 года рождения на улице Озо в пятницу в 18.20 показал охраннику "паспорт возможностей" на имя другого человека.
Такой же случай был зафиксирован и в субботу на проспекте А. Йозапавичюса в Каунасе, где мужчина 1986 года рождения предъявил чужой "паспорт возможностей".
В обоих случаях было начато досудебное расследование по факту похищения документа или использования похищенного документа.
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