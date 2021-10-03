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Полиция в пятницу и субботу начала два досудебных расследования по факту использования чужих "паспортов возможностей".
В Вильнюсе и Каунасе начаты досудебные расследования по факту использования чужих "паспортов возможностей"
© Organizatoriai

Мужчина 1973 года рождения на улице Озо в пятницу в 18.20 показал охраннику "паспорт возможностей" на имя другого человека.

Такой же случай был зафиксирован и в субботу на проспекте А. Йозапавичюса в Каунасе, где мужчина 1986 года рождения предъявил чужой "паспорт возможностей".

В обоих случаях было начато досудебное расследование по факту похищения документа или использования похищенного документа.

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