В Вильнюсе двое белорусов самовольно вышли из транзитного поезда Калининград-Санкт-Петербург

Полиция сообщает, что 17 января, в 22.20 ч. на столичном железнодорожном вокзале из остановившегося поезда Калининград-Санкт-Петербург вышли двое мужчин. Их задержала охрана вокзала.

Выяснилось, что это граждане Беларуси, один 1980, а другой 1972 г.р.

У обоих мужчин есть действующие шенгенские визы. Белорусы на том же поезде уехали в Беларусь. Их охраняли до станции "Кена", чтобы не вышли из поезда повторно.

По словам представителя Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что недоразумение произошло по ошибке персонала поезда.

В Вильнюсе персонал по неизвестной причине открыл двери вагона. Двое пассажиров заметили это и вышли.

"На Вильнюсском железнодорожном вокзале сейчас нет КПП. Поезд делает в Вильнюсе лишь техническую остановку. Пассажиры не могут выйти из поезда в Вильнюсе. Пассажиры могут выйти в Кене, где есть КПП", - сказал Мишутис.