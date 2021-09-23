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В Литве проводят либерализацию поставок электроэнергии жителям, поэтому в Вильнюсе 23 сентября организуют консультации для жителей. Это одно из многочисленных такого рода мероприятий, которые проводят по всей Литве.
Elektra
Elektra
© Shutterstock

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) сообщает, что с полудня на площади им. В.Кудирки проведет консультации, объяснит жителям, на что следует обратить внимание, если вам поступило предложение и вы хотите подписать договор, расскажет, из чего состоит плата за электричество.

Представитель ГСРЭ Лорета Кимутите сказала, что это не последняя консультация. Эксперты ГСРЭ уже посетили 40 муниципалитетов.

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"Если мы будем уверены в безопасности работников, если не похолодает, если не будет карантина, – мы обещаем, что посетим и другие города и населенные пункты", – сказала Кимутите.

Со вторника ГСРЭ запустила специальный калькулятор, который облегчит выбор поставщика электроэнергии.

По данным ГСРЭ, в прошлом году независимого поставщика выбрали 99% бытовых потребителей, которые используют большое количество электроэнергии.

В этом году до 18 декабря выбор должны сделать жители, которые используют 1000-5000 кВт электроэнергии в год. В основном это жители многоквартирных домов.

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