В Украину отправлено более 6 тысяч пакетов для крови

Это – первая партия медицинских пакетов для крови, следующие партии в эту страну будут доставлены весной, говорится в пресс-релизе НЦК.
Подсчитано, что 6 240 единиц пакетов для крови могут вместить почти 3 тыс. литров крови. Эта партия НЦК будет доставлена в Координационный центр трансплантологии Украины, который отвечает за сбор и распределение крови. Кровь, пожертвованная донорами из этого центра, перелитая в подаренные Литвой пакеты для крови, отправится в зону боевых действий.
По словам директора НКЦ Даумантаса Гутаускаса, общая потребность в пакетах для крови в Украине в настоящее время составляет примерно один миллион в год – больше всего не хватает не крови, а именно пакетов для крови, предназначенных для ее хранения и перевозки.
Планируется, что вторая партия пакетов для крови в Украину должна отправится в марте-апреле.
Предполагается, что в то время в Украину будет отправлено около 30 тыс. единиц медицинских пакетов для крови.
НЦК сообщает, что первая партия была приобретена за 50 тыс. евро. Эту сумму выделил НЦК, последующие партии будут формироваться за счет средств, пожертвованных жителями.
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