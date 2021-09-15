aA
В Трудовом кодексе Литвы предлагается узаконить 4-дневную рабочую неделю для работников, которые раньше возвращаются на работу из отпуска по уходу за ребенком.
В Трудовом кодексе - новая возможность: четырехдневная рабочая неделя
© Asmeninis archyvas

Такую поправку к ТК предложила спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен вместе с членами парламентской фракции либералов. Она касается только государственного и муниципального секторов, однако надеются, что этому примеру последует и частный сектор.

В соответствии с проектом, "в государственных и муниципальных компаниях, учреждениях и организациях, работникам, которые раньше возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, устанавливают укороченную 32-часовую рабочую неделю при сохранении средней зарплаты. Это касается одного из родителей до достижения ребенком 3-летнего возраста".

Статьи по теме:
Соцдемы предлагают эксперимент с введением 4-дневной рабочей недели  (35)
Муниципальная компания решила работать 4 дня в неделю: не подорожают ли услуги для жителей  (11)

Чмилите-Нильсен надеется, что такая поправка побудит людей раньше возвращаться на работу, не терять квалификацию и связь с рабочим местом, а вместе с тем позволит уделять больше времени ребенку.

Есть надежда, что это будет предпосылкой для снижения разницы между зарплатами мужчин и женщин, сделает работу в госсекторе более привлекательной.

В пояснении к документу сказано, что в Литве разница зарплат мужчин и женщин на 16,6% больше средней по ЕС. Возможно, это последствие того, что уход за детьми или другими членами семьи лежит на женщинах. Самая большая разница фиксируется в возрастной группе 30‒39 лет, когда женщины возвращаются на работу после отпуска по уходу за ребенком.

По данным "Содры", в первый год после рождения ребенка отпуск по уходу за ним берут только 7% отцов, во второй - 38%.

Как и в большинстве других стран ЕС, рабочая неделя в Литве составляет 40 часов в неделю.

"Однако, в некоторых странах рабочая неделя короче, например, в Нидерландах это в среднем 29 часов. Меньше, чем в Литве люди работают в Испании и Франции", – сказано в документе.

Напомним, что некоторые литовские компании, например, Vilniaus šilumos tinklai, тоже практикуют 4-дневную рабочую неделю.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Укороченный рабочий день и 4-дневная неделя в Литве - реальность: чего боятся другие работодатели (107)

О 6-часовой рабочем дне и 4-дневной рабочей неделе в...

Перемены не за горами: работодатели вынуждены будут сокращать время работы (36)

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас...

TOP новостей

В Литве растет число "черных" муниципалитетов, желтых осталось только два (11)

В Литве за минувшие сутки зафиксировали 1298 случаев...

Глава Минздрава уточнил порядок: без "паспорта возможностей" можно будет зайти в туалет в кафе (12)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис уточнил...

Рима Пятроните-Браженене В арт-гараже у Римы Массажная кровать Картины в арт-гараже

От большого баскетбола к малому бизнесу в Укмерге: пережили кризис и карантин, переживем и новую волну

"Пережили экономический кризис и карантин, переживем и...

Žygimantas Mauricas

ТОП-30 товаров в Литве, которые подорожали больше всего (28)

В этом году инфляция в Литве составляет 5%, ее особенно...

Коронавирус в Литве: 1298 случаев, 16 смертей, 4000 первых доз прививок (59)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1298 новых...