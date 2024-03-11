В торговые центры Akropolis можно ходить с домашними животными

"Люди ходят в кафе, магазины и другие общественные места с животными, это становится нормой, поэтому в ТЦ Akropolis также меняется порядок. (...) мы говорим: "Добро пожаловать, четвероногие друзья". Мы ждем посетителей с собаками, кошками, хозяева которых должны соблюдать определенные правила. Надеемся, что это решение сделает посещение наших ТЦ более удобным для владельцев домашних животных", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

В ТЦ можно приходить с привитыми домашними животными. С животными могут приходить только лица старше 16 лет. Жители смогут посещать общие помещения и отдельные магазины или места предоставления услуг, отмеченные специальным знаком, указывающим на то, что туда можно заходить с животными. По подсчетам Мертинаса, во всех 3 ТЦ насчитывается больше 250 таких мест.