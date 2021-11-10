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Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) прогнозируют рост случаев COVID-19 после того, как школьники вернутся на занятия в классы в среду после продленных каникул.
Koronavirusas mokykloje.
Koronavirusas mokykloje.
© Shutterstock

По сообщению Министерства образования, науки и спорта, ученикам рекомендовано во вторник сделать тесты самоконтроля.

При получении положительного теста ученики должны сделать ПЦР-тест. Если он отрицательный, можно вернуться в школу сразу после получения результата, если положительный, то придется изолироваться и проконсультироваться с семейным врачом. Если нет возможности записаться на ПЦР-тест, рекомендуется изоляция на 10 дней.

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Заведующая отделом по контролю над инфекционными заболеваниями НЦОЗ Гедре Алексене сказала, что ситуация в учебных заведениях "остается напряженной, как и общая эпидемиологическая ситуация в стране".

Несмотря на то, что за последнюю неделю каникул число активных вспышек в образовательных учреждениях несколько снизилось, они по-прежнему являются крупнейшими. На очаги в школах и детских садах приходится около двух третей всех очагов, которых около тысячи.

"Пауза в учебном процессе действительно позволила стабилизировать ситуацию и потушить некоторые очаги, защитив систему от возможного перегрева", - сказала временная глава НЦОЗ.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом заразились почти 430,9 тыс человек, 29,6 тыс. из которых больны сейчас.

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