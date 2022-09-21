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После того, как Россия объявила о начале частичной мобилизации в стране, уровень бдительности литовских Сил быстрого реагирования повышается, заявил в среду министр обороны.
В связи с мобилизацией в РФ в Литве повышается уровень бдительности сил быстрого реагирования
© KAM nuotr.

"Поскольку военная мобилизация России будет проводиться и в Калининградской области, то есть по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. Уровень бдительности наших Сил быстрого реагирования повышается", - написал министр Арвидас Анушаускас в социальной сети Facebook.

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По его словам, это направлено на "предотвращение любых провокаций с российской стороны".

По словам Анушаускаса, также рассматривается вопрос о том, как еще больше увеличить поддержку Украины.

"Мы призываем всех наших союзников еще больше увеличить поток этой поддержки. Российская агрессия в Украине должна быть остановлена. Мобилизационное отчаяние России показывает, что у нее нет других вариантов сохранить оккупированные территории Украины, и она хватается за последнюю соломинку", - считает министр.

Поскольку вторжение Москвы в Украину продолжается, президент России Владимир Путин в среду обратился к нации и объявил, что в стране начинается частичная мобилизация.

Минобороны РФ заявило, что будет мобилизовано 300 тыс. резервистов.

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