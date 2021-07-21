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Литва, которая просит помощи в разрешении кризиса мигрантов, получила партию гуманитарной помощи из Швеции, сообщило во вторник Министерство внутренних дел (МВД).
В связи с кризисом мигрантов Литва получила партию гуманитарной помощи из Швеции
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщает министерство, из Швеции в Литву доставлено 80 кроватей, 1000 матрасов, 75 внутренних LED-ламп, шесть генераторов. Это первая часть партии, ожидается, что вторая часть поступит до конца недели.

МВД информирует, что ожидаются партии гуманитарной помощи из Польши, Словении и других стран. Приближается холодный сезон, и нужно искать решения по расселению мигрантов и обеспечению самых необходимых условий проживания.

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"Мы благодарим Швецию за солидарность и помощь Литве, это еще раз показывает, что перед лицом кризиса с нелегальной миграцией мы не одни. Мы обратились за помощью и получили быструю ответную реакцию, а присланные вещи пригодятся мигрантам в нашей стране", - сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.

Литва сейчас сталкивается с выросшими потоками нелегальной миграции из Беларуси, в этом году в страну уже пытались попасть почти 2,2 тыс. нелегальных мигрантов, только 1,5 тыс. из них - за период с начала июля. Большинство задержанных - граждане стран Ближнего Востока, Африки.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию, усилила охрану границы с Беларусью за счет своих пограничников и за счет пограничников других стран, а также агентства Frontex.

Литовские должностные лица утверждают, что выросшие потоки миграции - это организованная акция белорусского режима против Литвы. Напряженность между Минском и Вильнюсом возросла в прошлом году после спорных выборов президента Беларуси.

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