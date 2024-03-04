В связанных с Вильнюсом группах в Телеграм появились абсурдные призывы сеять панику

Литвинизм, который предлагается пропагандировать за деньги, – псевдоисторическая теория, согласно которой "беларусы - настоящие литовцы", Вильнюс – основанный беларусами город, а литовцы – это только жемайтийцы. Эта теория в последнее время все чаще слышится в Беларуси , ее режим Лукашенко использует для ведения гибридной войны с Литвой .

Запись должна быть сделана на видном месте, писать на зданиях можно в любом месте, главное, чтобы не пострадали культурные ценности. Город – любой, но лучше большой", – сказано в предложении.

"Вы увидите, что мы платим, а мы – что вы работаете. Деньги в выбранной криптовалюте платим сразу, как получаем доказательство выполненной работы: фотографии с координатами.

Уточняется, что для начала можно попробовать написать 5 таких фраз, в качестве доказательства надо предъявить фотографии.

"Привет, работа – граффити "Литвины идут. Литвины уже рядом", за запись – 15 евро, работу надо выполнить в ночь с понедельника на вторник", – по-русски написано в связанных с Вильнюсом группах в Телеграм.

Идеи литвинизма живучи и в среде приехавших в Литву беларусов, которые объявили себя диссидентами и пострадавшими от режима Лукашенко.

Гузявичюс сказал, что в последнее время наблюдается пропаганда "литвинизма" – это опасная тенденция, явный элемент информационной войны.

"Это очень серьезный вызов, эти люди свято этому верят, а вера мотивирует лучше всего. Они не знакомятся с реальными фактами или отрицают их и открыто заявляют, что приезжают в Вильнюс не в гости, они сюда возвращаются, город надо поделить", – сказал полковник и заметил, что в Беларуси в последнее время наблюдается тенденция присвоения истории Литвы, появляются памятники литовским князьям, копируют литовские символы.

Полковник выделил фактор "пятой колонны".

Это не только пророссийски настроенные, но и отрицающие законность литовской власти деятели или люди, живущие в своих информационных пузырях.