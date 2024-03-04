В связанных с Вильнюсом группах в Телеграм появились абсурдные призывы сеять панику

 
Нериюс Повилайтис
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В группах в Телеграм распространяют призывы за деньги рисовать граффити, на которых акцентируется угроза со стороны беларусских националистов, якобы "литвины" уже рядом. За одно граффити предлагают 15 евро, деньги обещают платить криптовалютой, чтобы их получить, надо прислать фото граффити. Полковник запаса Литовской армии Саулюс Гузявичюс сказал, что в последнее время наблюдается пропаганда идей "литвинизма" – это опасная тенденция, явный элемент информационной войны.

"Привет, работа – граффити "Литвины идут. Литвины уже рядом", за запись – 15 евро, работу надо выполнить в ночь с понедельника на вторник", – по-русски написано в связанных с Вильнюсом группах в Телеграм.

Уточняется, что для начала можно попробовать написать 5 таких фраз, в качестве доказательства надо предъявить фотографии.

"Вы увидите, что мы платим, а мы – что вы работаете. Деньги в выбранной криптовалюте платим сразу, как получаем доказательство выполненной работы: фотографии с координатами.

Запись должна быть сделана на видном месте, писать на зданиях можно в любом месте, главное, чтобы не пострадали культурные ценности. Город – любой, но лучше большой", – сказано в предложении.

Литвинизм, который предлагается пропагандировать за деньги, – псевдоисторическая теория, согласно которой "беларусы - настоящие литовцы", Вильнюс – основанный беларусами город, а литовцы – это только жемайтийцы. Эта теория в последнее время все чаще слышится в Беларуси, ее режим Лукашенко использует для ведения гибридной войны с Литвой.

Идеи литвинизма живучи и в среде приехавших в Литву беларусов, которые объявили себя диссидентами и пострадавшими от режима Лукашенко.

Гузявичюс сказал, что в последнее время наблюдается пропаганда "литвинизма" – это опасная тенденция, явный элемент информационной войны.

"Это очень серьезный вызов, эти люди свято этому верят, а вера мотивирует лучше всего. Они не знакомятся с реальными фактами или отрицают их и открыто заявляют, что приезжают в Вильнюс не в гости, они сюда возвращаются, город надо поделить", – сказал полковник и заметил, что в Беларуси в последнее время наблюдается тенденция присвоения истории Литвы, появляются памятники литовским князьям, копируют литовские символы.

Полковник выделил фактор "пятой колонны".

Это не только пророссийски настроенные, но и отрицающие законность литовской власти деятели или люди, живущие в своих информационных пузырях.

"Таких людей – немало, и тут мы сталкиваемся с определенными рисками. Информационная война идет, мы начали фиксировать ее еще в 2005 г., когда в армии появилась группа по психологическим операциями.Впервые о том, что мы живем в условиях информационной войны, заявила президент Даля Грибаускайте в своем годовом докладе в 2012 году", – напомнил Гузявичюс.

Он напомнил, что украинские спецслужбы недавно разоблачили и задержали завербованных Россией агентов, которые наблюдали за перемещением армии, отмечали стратегические объекты, которые потом стали мишенями ракет и дронов. Гузявичюс заметил, что ни один из задержанных напрямую с российскими спецслужбами не общался, все они были завербованы в виртуальном пространстве.

"Они следили за российскими порталами, были выбраны самые ярые сторонники Кремля, с которыми стали общаться по интернету, за информацию платили вознаграждение. Это агентство нередко работает удаленно.

Это очень опасно, мы видим, какой язык ненависти используется и у нас, когда комментируют новости о Литве и Западе", – заметил Гузявичюс.

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