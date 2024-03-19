В студенческих общежитиях постоянно срабатывает противопожарная сигнализация: студенты на это не реагируют

Студенты говорят, что не реагируют на эти звуки, поскольку не видят реальной опасности.
"Обычно остаемся на месте, поскольку обычно ничего не происходит. Сначала, да, пугались, выходили, а потом привыкли, что ничего не происходит, стали возвращаться", – рассказала одна девушка.
"Сейчас уже спокойно реагируем. Знаю, что это плохо, но мы привыкли. Сначала выходили в коридор, смотрели, горим-не горим, а когда поняли, что срабатывает без повода, перестали реагировать", – сказала другая.
Пожарные-спасатели предупреждают, что на сигналы детекторов дыма надо реагировать и советуют "не сидеть в комнате и не думать, что это очередная ложная тревога". Надо убедиться, что в помещении нет дыма, огня, расспросить других жителей. Если сигналы повторяются – эвакуироваться из здания, и вернуться только тогда, когда понятно, что это безопасно.
"На детекторы дыма везде надо реагировать серьезно. Выйти из своего помещения в общее", – рассказал пожарный-спасатель.
Иногда детекторы на самом деле могут плохо работать и реагировать, например, на пыль.
"Если такая ситуация повторяется, надо связаться с администраторами здания, чтобы выяснить, почему сигнализация срабатывает без повода", – советует специалист.
В общежитии есть разработанный порядок на случай таких ситуаций. Если опасность реальная, то студентов об этом информирует не только сигнализация, но и дежурный.
Месяц назад из-за пожара в одной комнате студентов эвакуировали из одного общежития на аллее Саулетякё. Пожарные-спасатели рекомендуют жителям оставаться бдительными.