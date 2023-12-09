В столичном парке Вингис – особая тропа: необычные джунгли в снегу

 
Робертас Нармонтас
Юстинас Араускас
ru.DELFI.lt

По всей Литве открываются зимние парки световых скульптур. Один из них открылся в парке Вингис – это тропа "Книга джунглей". В парке можно увидеть необычную картину - джунгли в снегу. Здесь есть и стая волков, и гепарды, и жирафы, и многие другие животные. Всего - больше 200.

Пресс-секретарь этого проекта Раса Каралюте сказала, что найти место для такого парка было непросто.

Вильнюсе есть много красивых мест, но и развлечений в этом году немало. Мы думали, какое же место в Вильнюсе больше похоже на джунгли? И остановились на парке Вингис. Мы очень обрадовались, когда нам предоставили здесь место", - сказала она.

По словам собеседницы, это экспозиция, созданная по "Книге джунглей" Р.Киплинга, кроме животных, на тропе есть и сани Деда Мороза.

"Я считаю, этот диссонанс - джунгли и снег - такая экзотика, которую больше нигде не увидишь", – сказала Каралюте.

Длина тропы 1,6 км.

Тропа удивляет не только видами, но и озвучкой - здесь слышно рычание хищников и вой гиен.

По словам Каралюте, лучше всего приходить на тропу со стороны ул. Гележинё Вилко.

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