В столичном парке Вингис – особая тропа: необычные джунгли в снегу

Пресс-секретарь этого проекта Раса Каралюте сказала, что найти место для такого парка было непросто.

"В Вильнюсе есть много красивых мест, но и развлечений в этом году немало. Мы думали, какое же место в Вильнюсе больше похоже на джунгли? И остановились на парке Вингис. Мы очень обрадовались, когда нам предоставили здесь место", - сказала она.

По словам собеседницы, это экспозиция, созданная по "Книге джунглей" Р.Киплинга, кроме животных, на тропе есть и сани Деда Мороза.

"Я считаю, этот диссонанс - джунгли и снег - такая экзотика, которую больше нигде не увидишь", – сказала Каралюте.

Длина тропы 1,6 км.

Тропа удивляет не только видами, но и озвучкой - здесь слышно рычание хищников и вой гиен.