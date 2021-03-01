"Согласно планам, в понедельник на дому должны были привить около 180 человек. В поликлиниках и специальных центрах на сегодняшний день уже привили 30% лиц старше 80 лет", – сказано в сообщении.

По данным муниципалитета, список прививаемых на дому составляют семейные врачи, с учетом состояния пожилых людей, а также конкретной ситуации, например, если речь идет об одиноких людях или тех, кто не может приехать в поликлинику.

Перед приездом команда созванивается с человеком и информирует о своем приезде.

С середины февраля в Вильнюсе действует сайт vakcina.vilnius.lt, на котором можно найти всю актуальную ситуацию о вакцинации в столице, найти ответы на актуальные вопросы.

С 22 февраля работает телефонная линия информирования пожилых людей – 19002.

Вильнюсский муниципалитет отмечает, что пожилым жителям самим ничего не надо делать - с ними в порядке очереди свяжутся врачи. Сначала с лицами старше 80 лет, затем идет группа 75–79 лет, потом 70-74 лет, затем – 65-69 лет.

Если пенсионеры не зарегистрированы в столичных поликлиниках, но хотят привиться, они должны звонить по номеру 19002 и регистрироваться, указав свое имя, фамилию, номер телефона и ждать звонка.

По данным муниципалитета, в вильнюсских поликлиниках зарегистрированы 104 000 человек старше 65 лет.