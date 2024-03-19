В столице Литвы появится Копенгагенская улица

Такое решение в начале марта принял столичный горсовет.

Тропой Плятеров названа дорожка в сквере Вингрю в Науяместисе. Такое название предложил исследователь Вильнюса, писатель Дарюс Поцявичюс.

Плятеры – рыцарей из Вестфалии. Первые упоминания о Плятерах встречаются в хрониках с 1160 года.

В 1695–1798 г. семь Плятеров были сенаторами Республики Обоих Народов, несколько – членами Сейма ВКЛ. В своих поместьях в Антазаве, Шатейкяй и др. финансировали строительство храмов.

Одна из самых известных представителей рода – Эмилия Плятер, которая с кузенами Владиславом и Цезарем приняла участие в восстании 1830–1831 гг.

Копенгагенская улица появится в Юстинишском самоуправлении, до этого улица, получившая это название, была безымянной.