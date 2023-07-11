В среду ждут более жесткие ограничения, нежели планировалось прежде

На участке ул. Укмергес между ул. Озо и Гележинё Вилко движение будет запрещено.

По ул. Гележинё Вилко в южном направлении (со стороны Балтупяя) транспорт сможет ехать только на ул. Жальгирё или Укмергес .

На кольцо Педагогического университета нельзя въезжать с ул. Т.Нарбуто.

Движение на участке ул. Гележинё Вилко между кольцом Саванорю и кольцом Педагогического университета будет запрещено.

Все автомобили, которые будут ехать из Науининкая будут направляться на кольцо Саванорю, а с кольца можно нбудет выехать только на проспект Саванорю (как в направлении Каунаса , так и города).

Будет запрещено и движение по эстакаде над проспектом Саванорю.

Движение по Лаздинайскому мосту и участку ул. Осло между Лаздинайским мостом и Западной объездной дорогой будет запрещено.

При движении по ул. Осло в восточном направлении (от Гарюная) транспорт сможет ехать только на Западную объездную дорогу или на ул. Эрфурто.

В пресс-релизе сказано, что с 6.30 до 12 ч. автомобили, следующие по Западной объездной дороге около ул. Осло будут направляться только в сторону Гарюная.

По ул. Укмергес в южном направлении (из Фабийонишкес) машины будут направлять на ул. Озо, по ней можно ехать как в Виршулишкес, так и в Жирмунай.

По ул. Калварию в южном направлении (из Балтупяя) транспорт у перекрестка с ул. Жальгирё сможет ехать только налево (в сторону ул. Тускулену) или направо (в сторону ул. Гележинё Вилко).

Машины, которые во время ограничений будут ехать по участку ул. Калварию от ул. Жальгирё к проспекту Конституциёс, будут направлены на ул. Львиво.

Будет запрещено движение на проспекте Конституциёс, на ул. Шейминишкю, на ул. Т.Косцюшкос.

На Жирмунайском кольце нельзя будет повернуть на ул. Шейминишкю.

На кольце Оланду нельзя будет поворачивать на ул. Т.Косцюшкос.

Во время действия ограничений - с 6.30 до 12 ч. общественный транспорт будет курсировать как запланировано, но возможны небольшие опоздания. В определенное время общественный транспорт на этих улицах может быть временно остановлен.