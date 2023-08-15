В среду в Вильнюсе состоится концерт Imagine Dragons

Компания JUDU ("Услуги сообщения") информировала, что подготовительные работы в парке Вингис начались 10 августа утром. Сначала поставили ограждения на территории вокруг эстрады. Движение пешеходов там запрещено до 19 августа. Площадь огороженной территории увеличат 15–18 августа.

Въезжать на территорию сможет только обслуживающий персонал и транспорт людей, работающих в парке Вингис.

С 8 ч. 15 августа до 8 ч. 17 августа будет запрещена стоянка машин около здания 6А на ул. Гележинё Вилко. С 15 ч. 16 августа до 2 ч. 17 августа на ул. Эйгулю, Бирутес, Гирайтес и Электринес будет введено одностороннее движение.

Генеральная репетиция пройдет с 9 до 20 ч. 15 августа, а концерт – с 20 до 24 ч. 16 августа.

Зрителей на территорию будут пускать с 17 ч.

После концерта с 00.30 ч. 17 августа до 19 ч. 19 августа в парке Вингис будут проводить работы по демонтажу.