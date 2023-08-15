В среду в Вильнюсе состоится концерт Imagine Dragons

Компания JUDU ("Услуги сообщения") информировала, что подготовительные работы в парке Вингис начались 10 августа утром. Сначала поставили ограждения на территории вокруг эстрады. Движение пешеходов там запрещено до 19 августа. Площадь огороженной территории увеличат 15–18 августа.
Въезжать на территорию сможет только обслуживающий персонал и транспорт людей, работающих в парке Вингис.
С 8 ч. 15 августа до 8 ч. 17 августа будет запрещена стоянка машин около здания 6А на ул. Гележинё Вилко. С 15 ч. 16 августа до 2 ч. 17 августа на ул. Эйгулю, Бирутес, Гирайтес и Электринес будет введено одностороннее движение.
Генеральная репетиция пройдет с 9 до 20 ч. 15 августа, а концерт – с 20 до 24 ч. 16 августа.
Зрителей на территорию будут пускать с 17 ч.
После концерта с 00.30 ч. 17 августа до 19 ч. 19 августа в парке Вингис будут проводить работы по демонтажу.
На концерт Imagine Dragons в Вильнюс съедутся туристы из соседних стран. В эти дни в столице заполнены все гостиницы. Из-за большого количества зрителей в день концерта в городе могут образоваться заторы, поэтому зрителей призывают ехать на концерт на общественном транспорте.
На территорию, где будет проходить концерт Imagine Dragons запрещено приносить зонты, стулья, рюкзаки размером больше чем лист формата A4, еду и напитки, острые предметы, оружие, наркотики и т.п.