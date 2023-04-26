В среду в Литве состоится акция "Похороны аптек"

"Мы объявляем всеобщую акцию, приглашаем принять в ней участие всех людей, не только провизоров или фармакотехников. Акция называется "Похороны литовских аптек", – сказала во вторник провизор Вайва Бражинскене.
По словам депутата Аурелиюса Вериги, аптека - не магазин, где могут работать специалисты без необходимого образования. Он сказал, что сейчас помощники провизоров не пользуются возможностью получения консультации, поэтому, если поправки к закону будут приняты, это будет "позором литовской системы здравоохранения и аптек".
"Аптека - не магазин. Если бы речь шла только о выдаче лекарств, т.е. продаже в кассе, там и помощник провизора не нужен, достаточно было бы поставить человека, который умеет читать написанное на экране. Прочитать и взять деньги", – сказал Верига.
Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас в конце марта представил поправки к закону о фармации. Согласно поправкам, помощники провизоров с большим стажем по-прежнему могли бы работать в аптеках одни, а с провизором консультироваться удаленно.
По словам Матуласа, с 1 июля 2023 г. в Литве вступит в силу требование, чтобы помощник мог работать только в паре с провизором, поэтому в регионе закроется 135 аптек.
Политик отметил, что аптеки в небольших городах не смогут трудоустроить провизоров как из-за недостаточного оборота аптеки, так и из-за нехватки провизоров. Консерватор предложил изменить закон так, чтобы помощники провизоров, получившие образование до 2006 г. могли работать одни, пользуясь возможностью удаленных консультаций с провизором.
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