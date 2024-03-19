В среду польские фермеры планируют еще одну акцию вблизи литовской границы

По данным полиции, акция начнется в среду утром, с 8 утра. Планируется, что она продлится до вечера четверга – 20.00 час. (беспрерывно).

А с пятницы по 28 марта акция будет проходить ежедневно с 8.00 до 20.00.

Следует отметить, что в ходе акции на границе будут работать усиленные наряды полиции, которые будут помогать управлять транспортными потоками. Однако жителям, направляющимся в Польшу с деловыми и личными целями на транспортных средствах до 7,5 тонн, рекомендуется выбирать въезд в соседнюю страну через Лаздияй или другой альтернативный маршрут.