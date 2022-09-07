Вилма из Мариямполе сделала целую серию снимков, на которых видно, как аист расправляется с небольшой змеей.

Под фотографиями в фейсбуке появилось немало комментариев. Одних такое поведение птицы удивило, другие радовались, что станет меньше змей, а третьи уверяли, что аисты едят даже крольчат и маленьких щенков.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал Grynas.lt, что на фото - самка ужа. Орнитолог Гедиминас Петкус заметил, что щенков аисты точно не едят, а вот ужей, ящериц и лягушек едят с удовольствием, это часть рациона этих птиц.

"Птица большая, она ест много. Если есть много насекомых, которые составляют основной рацион аиста (до 80%), то ими и питается. В Литве многие думают, что аист питается только лягушками (об этом рассказывается в детских книжках), но это неправда. Они едят все: и моллюсков, и улиток, сезонные растения, грызунов, полевок. Когда убирают зерновые, аисты прилетают на поля за грызунами. Что птица находит, то и ест", – сказал Петкус.

Он заметил, что на крольчат аист специально тоже не охотится, но может найти, когда фермеры скашивают поля с помощью сельхозтехники. Если кролик погиб под ножами техники, то аист может склевать то, что от него осталось. Также бывает и с грызунами. Поэтому аисты любят ходить за комбайнами.

"Если мы видим, как аист клюет падаль зайца, чаще всего это бывает на скошенных лугах или убранных полях. Значит, заяц не успел убежать от тяжелой техники, а аист подъедает то, что от него осталось. Когда пашут землю на полях, собирают урожай, птицам легче найти еду", – рассказал Петкус.

Он заметил, что аисты нечасто едят змей, но птица большая и вполне может справиться с ужом.