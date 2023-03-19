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В следующие выходные в Литве вводится летнее время. В ночь с 25 на 26 марта (с субботы на воскресенье) часы по всей стране будут переведены на 1 час вперед. Стрелки часов будут переводиться в 3 часа утра.
В следующие выходные Литва переходит на летнее время: стрелки часов переведут на 1 час вперед
© ELTA / Dainius Labutis

Это означает, что светлое время суток утром будет начинаться позже, а вечером будет длиться дольше.

Летнее время будет действовать до последнего воскресенья октября, когда стрелки часов будут переведены на час назад и будет введено зимнее время.

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