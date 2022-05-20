В скором времени в Литве появятся велосипедные дороги

"Открытие велодорог – новый шаг к гармоничному движению в городах. По этим улицам велосипедисты смогут ездить свободно, необязательно у правого края, а автомобилистам придется приспособиться к темпу движения велосипедистов. Я надеюсь, что благодаря новым улицам многие захотят испытать их достоинства, насладиться безопасной ездой на велосипеде и оценить плюсы передвижения на велосипеде", – сказал министр транспорта и сообщения Юлюс Скачкаускас.
Такие дороги могут появиться на спокойных улицах, где нет интенсивного движения и где нет возможности оборудовать велодорожки. Цель - создание более безопасных условий для велосипедистов. Вопрос будет решать городской муниципалитет. Появится новый знак "Велосипедная дорога".
На таких дорогах максимальная скорость для всех участников движения будет 30 км/ч, запрещается обгонять, выезжая на встречную полосу, разве что можно будет объехать стоящую на пути машину.
Подобные дороги есть в Нидерландах, Германии, Бельгии.
Согласно подсчетам, сейчас в литовских городах поездки на велосипедах составляют около 7% всех способов перемещения. К 2030 г. их количество хотят увеличить до 12%.
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