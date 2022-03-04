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Шяуляйская полиция проводит расследование по факту разжигания межнациональной розни. Подозреваемый - мужчина, который привозит товар в магазин подержанной одежды, находящийся в Шяуляе, на ул. Тильжес, пишет Šiaulių kraštas.
Žmonės pranešė apie tautinę nesantaiką kurstantį plakatą
Žmonės pranešė apie tautinę nesantaiką kurstantį plakatą
© DELFI

О плакате в витрине магазина, на котором по-русски написано, что граждан России не обслуживают, в полицию люди сообщали как 28 февраля вечером, так и на следующий день.

1 марта полиция приехала в магазин, но плаката уже не нашла.

Работники магазина объяснили, что такой плакат на двери магазина повесил мужчина, который привез товар. Они у него спросили, как это объяснять покупателям, им мужчина ответил, что это действия в поддержку Украины.

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Полиция начала расследование по факту разжигания межнациональной розни. Мужчину, который повесил плакат, еще не допросили.

Прокуратура и полиция Литвы поддерживает Украину и просит жителей Литвы сохранять достоинство и проявлять ответственность, избегать всевозможных провокаций, не рваться в посольства и консульские отделы России и Беларуси, не осквернять символы стран, не разжигать межнациональную, этническую и др. рознь, избегать насилия в отношении дипломатов и граждан других стран. Все эти преступные действия преследуются по закону ЛР.

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