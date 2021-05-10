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С понедельника в Литве разрешено вернуться в школы ученикам 5-11 классов.
В школы смогут вернуться ученики 5–11 классов
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Согласно постановлению правительства, самоуправления должны решить, организовать ли обучение школьников удаленным способом или смешанным, то есть посменно чередуя обучение в школе и удаленно.

Акцентируется, что контактно можно вести не более половины уроков.

Обязательное условие возвращения в школы – эти школьники и учителя должны периодически проверяться на COVID-19.

Мэры крупных городов скептически оценивают возможность возвращения учеников 5–11 классов в школы. По их мнению, эпидемиологическая ситуация для этого слишком опасна.

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Министерство образования рекомендует крупным школам начинать возобновление контактного обучения с нескольких классов, постепенно вовлекая и оставшихся, также должен действовать принцип ротации.

Ведомство также призывает проводить уроки на улице.

Ученики, которые не согласятся проверяться профилактически, будут обучаться удаленно, если таких учеников в классе много, рекомендуется создать временные параллельные группы для удаленного обучения.

Ранее разрешили вернуться в школы выпускникам и ученикам начальных классов.

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