Еще недавно обелиск на военном кладбиже ВМВ выглядел весьма неприглядно, потом символы исчезли.

"Я думал, что это компромиссное решение - не убираем сам обелиск, удаляем советские символы", – сказал LNK член горсовета Ширвинтского района Виргиниюс Сарпаускас.

Местное издание сообщило, что звезду облили краской, поэтому ее убрали, чтобы снять краску. Правда, никто не видел, чтобы на обелиске была какая-то краска.

"Интересно, у кого есть фотографии, это должны были зафиксировать", - считает Сарпаускас.

2 мая мэр района Живиле Пинскувене сказала, что символы сняты из-за геополитических соображений.

"По моей инициативе была снята русская символика. Сколько бы я, наверное, не объясняла такое решение всем, все равно не поняли бы. И объяснить людям невозможно. То, что было сделано, было ужасно", – сказала мэр.

Выкрашенная в красный цвет звезда была возвращена на место, выкрашен в золотой цвет и венок.

Мэр уверяет, что это ошибка.

"Звезда никогда не была красной. Мы уже знаем, кто это сделал, выясняем причину. Люди, наверное, не поняли задачу, перестарались", – сказала LNK Пинскувене.

Муниципалитет снова снял символы и обратился в Департамент культурного наследия за разъяснениями, что с ними делать.

"Поскольку этот объект включен в список объектов культурного наследия, мы не можем заниматься самодеятельностью. Пока мы не получили ответ", – сказала Пинскувене.

Однако 28 апреля на заседании горсовета мэр ничего об обращении в ДКН не говорила.

"Его приведут в порядок, восстановят. Еще сегодня не сделали это?" – спрашивала мэр. Сейчас она уверяет, что символы вернули, поскольку работники испугались полиции.

"Я говорила с полицией. Я сказала, что это снято и лежит в шкафчике. Никакого вандализма не было", – сказала Пинскувене, заметив, что якобы из боязни работники вернули символы. Перекрасили красной краской для тракторов.

В воскресенье вечером красную звезду снова сняли. Весь этот процесс, скорее всего, зафиксирован с помощью камеры, установленной охотниками.

"Мэр в четверг сказала, что видно все, что происходит на кладбище. Значит, записи есть. Надо только посмотреть", – сказал Сарпаускас.

Пинскувене знает о камере, но отмечает, что она установлена не самоуправлением.

"Человек, который, как мы предполагаем, повесил там камеру, он в воскресенье говорил, что всех, кто придет на это кладбище, передаст в руки правоохраны. Так вносят раздор между людьми", – сказала она, правда, не назвала человека, о котором говорил.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис уже принял решение, согласно которому муниципалитеты могут сами решать, что селать с памятниками советским воинам.

Однако Ширвинтский район самостоятельно решение принимать не собирается, будет ждать указаний правительства.

Подобную позицию высказал и мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас, в городе есть не только памятник советским воинам, но и улицы им. П.Цвирки и Л.Гиры: "Сначала мы хотим услышать мнение самих жителей. Возможно, мы сделаем то на этой неделе, чтобы жители высказали свое мнение, какое название они хотят вместо нынешнего, хотят ли менять".