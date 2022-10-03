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"Я понимаю, что есть страшные люди, но чтобы настолько...", – писала одна жительница Шакяй. Она была потрясена увиденным в воскресенье на ул. Й.Басанавичюса - автомобиль Audi тащил за собой привязанную на веревке собаку.
В Шакяй пожарный-спасатель тащил за машиной привязанную собаку
© Facebook

"Вы представить себе не можете, на какой скорости ехала машина", – прибавила женщина.

Жуткими снимками поделились известные люди - ведущая телепередач Рита Милкявичюте, публицист Андрюс Ужкальнис и др.

Местные жители выяснили, кому принадлежит автомобиль. Выяснилось, что владелец Audi - пожарный-спасатель Шакяйского отделения Видмантас Чемешка. Департамент пожарной безопасности и спасения начал служебное расследование, информировала Delfi.lt его пресс-секретарь Вида Шмигельскене.

В полицию об инциденте сообщили другие водители.

Волонтер организации "Литва для животных" Лорета сказала, что автомобиль, тащивший собаку, был замечен в 16 ч.

В Шакяй пожарный-спасатель тащил за машиной привязанную собаку
© Facebook

"Когда девушка спросила водителя, почему он так поступил, тот стал браниться и угрожать ей расправой, положил собаку в машину и уехал", – рассказала волонтер.

К дому водителя Audi приехала полиция и волонтеры.

"Мужчина не хотел отдавать собаку, собака находилась в хлеву, лапы были перебинтованы грязным тряпьем. Даже полицейские не хотели, чтобы мы увезли собаку к ветеринару, но нам удалось настоять – собаку отвезли в каунасскую клинику", - рассказала Лорета.

Владелец собаки уверял, что не хотел ничего плохого и даже не знал, что собака привязана к машине. Эта версия звучала неубедительно.

В клинике Milavet установили тяжелые повреждения всех четырех лап 8-летней собаки, царапины на подбородке и одном соске.

"У собаки были сильные боли, ей сделали обезболивающий укол и дали антибиотики", – сказала волонтер, заметив, что владельцам собаку не отдадут, ей будут искать новых хозяев.

Delfi.lt пытался связаться с хозяином собаки, но тщетно.

Начальник Шакяйского отделения пожарных-спасателей Виргиниюс Рекешюс сказал, что об инциденте ему сообщил сам Чемешка. Он представил свою версию. Департамент ведет расследование.

По данным редакции, в момент совершения этих действий Чемешка был трезвым. Расследование ведет и полиция.

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