В середине недели температура местами опустится до -20 градусов

По его словам, сегодня в Литве еще будет нехолодно. "Лишь местами будет идти снег, больше прояснений будет на севере и северо-западе. В Вильнюсе днем будет 3, в Каунасе -5 градусов. В Шяуляй ожидается -11, в Паневежисе и Клайпеде -7 градусов", - сказал Петкявичюс.

Во вторник особых осадков не ожидается, зато мороз усилится.

"Будет дуть северо-запдный, северный ветер. Ночью будет 7–14, на севере и северо-западе - 14–17 градусов мороза, местами до -19 градусов. Днем в Вильнюсе и Каунасе будет 9, в Шяуляй и Паневежисе -8, в Клайпеде -6 градусов.

В среду ожидается ясная погода, будет дуть холодный восточный, юго-восточный ветер. Ночью будет 11–17, местами на севере 18–20 градусов мороза. Днем в Вильнюсе будет 10, в Каунасе и Клайпеде до 8 градусов мороза. В Шяуляй будет около 12, в Паневежисе 11 градусов мороза.

В четверг мороз немного ослабеет. Особых осадков не прогнозируют. У моря будет дуть порывистый ветер. Ночью 10–15, днем в Вильнюсе -11, в Шяуляй и Паневежисе -12 градусов. В Каунасе будет -10, в Клайпеде -8 градусов", – указал директор Gismeteo.lt.

По словам Петкявичюса, в пятницу ожидаются перемены – снова пойдет снег, потеплеет.

"Во многих районах ожидаются осадки, местами будет идти мокрый снег. Усилится восточный, юго-восточный ветер. Ночью будет 6–13 градусов. Днем в Вильнюсе будет 4, в Каунасе и Клайпеде около 3 градусов мороза. В Шяуляй и Паневежисе будет около 7 градусов ниже нуля. После обеда станет еще теплее, появятся смешанные осадки, поэтому условия на дорогах будут сложные, возможен гололед", - сказал Петкявичюс.

По данным www.gismeteo.lt, в выходные сильных холодов не будет, установится приятная зимняя погода.