13 июля 2023 г. 07:43

В середине лета прогнозируют жаркую погоду

 
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ФОТО: DELFI / Ekaterina Khvashchynskaya

Ночью над Литвой прошел атмосферный фронт, в четверг усилится зона высокого давления.

Днем ожидается переменная облачность, больше облаков будет на востоке страны. Там днем местами возможны небольшие дожди. Днем будет 23–27, местами на востоке 28 градусов тепла, у моря будет 20–22 градуса. В Вильнюсе вероятность осадков невелика, воздух прогреется до 25–27 градусов.

В ночь на пятницу ситуация не изменится. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла. В пятницу днем над Литвой пройдет зона осадков, поэтому местами пройдут небольшие дожди с грозами. Днем будет 21–26 градусов тепла.

В субботу без осадков. Ветер ночью будет слабым. Ночью 8–13, у моря 14–16 градусов, днем будет 23–28 градусов тепла.

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