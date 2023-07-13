В середине лета прогнозируют жаркую погоду

Днем ожидается переменная облачность, больше облаков будет на востоке страны. Там днем местами возможны небольшие дожди. Днем будет 23–27, местами на востоке 28 градусов тепла, у моря будет 20–22 градуса. В Вильнюсе вероятность осадков невелика, воздух прогреется до 25–27 градусов.

В ночь на пятницу ситуация не изменится. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла. В пятницу днем над Литвой пройдет зона осадков, поэтому местами пройдут небольшие дожди с грозами. Днем будет 21–26 градусов тепла.