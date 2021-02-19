Президент Адамкус с супругой приехали на прививку в хорошем настроении и сказали, что не сомневаются в необходимости вакцинации от COVID–19.

"Я рад, что у нас есть возможность позаботиться о жителях Литвы. Специалисты опытные, они хорошо выполняют свою работу, поэтому это совсем не больно", - сказал Адамкус.

В пятницу в Сантаришкской клинике привьют еще 216 пенсионеров, вакцинация продолжится завтра. Представитель клиники Аушра Марциёнене призывает пожилых людей к позитиву и не ввязываться в ненужные обсуждения – прививаться надо.

"Если вам позвонили, – сказала врач, – приходите прививаться. Вам назначат дату, время и место. Надо приехать в указанное время, чтобы не было ненужного столпотворения. Каждый заполнит анкету – ответит на вопросы о состоянии здоровья.

Укол безболезненный, после инъекции надо провести в помещении 15 минут, чтобы врачи убедились в том, что нет никаких нежелательных реакций, например, аллергии. После второй инъекции часто бывают местные побочные эффекты – опухоль, боль, иногда - температура, поэтому рекомендуем иметь при себе парацетамол, чтобы не пришлось искать лекарства. Если будут симптомы, которые особенно беспокоят пациента, рекомендуется обращаться к семейному врачу", – сказала Марциёнене.