В реке Нерис значительно поднялся уровень воды

Янина Брастовицките-Станкевич сказала, что эта зима была интересная: "На реке было немало льда, было много осадков, сейчас начал подниматься уровень воды в реке. Отчасти это результат того, что земля промерзла, а сейчас оттаивает, вода уходит в реку".

По словам Брастовицките-Станкевич, это уже четвертое по счету повышения уровня воды, но оно не должно быть большим.

"В Вильнюсе сейчас воды в реке на 35% больше, чем обычно бывает в феврале. В прошлом году уровень был всего на 10% выше", – заметила представитель ЛГМС.

По ее словам, воды реки часто затапливают набережные, но после того как в Беларуси была построена плотина, серьезных наводнений не фиксируется.

По словам Брастовицките-Станкевич, сейчас больше воды в реку попадает и на территории Беларуси: "Мы видим, что с 23 февраля уровень воды начал расти".