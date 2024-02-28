В реке Нерис значительно поднялся уровень воды

Янина Брастовицките-Станкевич сказала, что эта зима была интересная: "На реке было немало льда, было много осадков, сейчас начал подниматься уровень воды в реке. Отчасти это результат того, что земля промерзла, а сейчас оттаивает, вода уходит в реку".
По словам Брастовицките-Станкевич, это уже четвертое по счету повышения уровня воды, но оно не должно быть большим.
"В Вильнюсе сейчас воды в реке на 35% больше, чем обычно бывает в феврале. В прошлом году уровень был всего на 10% выше", – заметила представитель ЛГМС.
По ее словам, воды реки часто затапливают набережные, но после того как в Беларуси была построена плотина, серьезных наводнений не фиксируется.
По словам Брастовицките-Станкевич, сейчас больше воды в реку попадает и на территории Беларуси: "Мы видим, что с 23 февраля уровень воды начал расти".
"Весь бассейн реки собирает осадки, снег, поступающую воду, она стекает в реки. Со всех притоков вода стекает в Нерис, в другие большие реки, со временем уровень воды сокращается. Волна с верховья реки течет в низовье, сейчас она в Вильнюсе, доберется до Йонавы, потом достигнет Немана. В реке вода не застаивается. Сейчас на улице 10 градусов тепла, поэтому много воды не испаряется, не так, как летом", – объяснила По словам Брастовицките-Станкевич повышение уровня воды в Нерис.