"В каком-то смысле 50% - это президентский рейтинг. Чтобы тебя выбрали, за тебя должны проголосовать больше половины респондентов. Науседа уже приближается к 50%", – сказал директор Vilmorus Владас Гайдис.

Отрицательно главу страны оценивают 25,8% участников опроса.

На втором месте – председатель соцдемов Вилия Блинкявичюте, ее положительно оценивают 49,2% (в августе – 49%) респндентов, отрицательно – около 20%.

На третьем месте - мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (44,5%, в августе 42,6%), отрицательно – в два раза меньше.

На четвертом месте спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен. Ее положительно оценивают 40,3% участников опроса (в августе 37,2%). Отрицательно ее оценивают 32,1% участников опроса.

На пятом месте министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас - 33,2% (в августе 28,4%), отрицательно – 29,7% респондентов.

Главу Соцмина Минику Навицкене положительно оценивают 28,3%, а отрицательно 18,8% участников опроса.

В сентябре стабилизировался рейтинг премьер-министра Ингриды Шимоните. Положительно ее оценивают 33,1% участников опроса, а отрицательно 46,9%.

По данным опроса, неблагоприятно респонденты оценивают министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте - отрицательно ее оценивают 59,8% участников опроса (в августе – 62,2%).

Далее идет лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис - 57,2%.

Третий в рейтинге самых негативно оцениваемых политиков идет лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский - 56,3%.

Опрос компания Vilmorus провела по заказу издания Lietuvos rytas 9–16 сентября. В нем участвовали 1003 респондента.