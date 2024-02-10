В районе Журмунай появится новый сквер

Эта территория будет разделена на три зоны. На самой большой уже сейчас есть пешеходные тропы с естественным покрытием, вместо них сделают тропы с деревянным настилом, смотровой площадкой, зоной спокойного воздуха.

В средней зоне планируется зона для проведения мероприятий, детская площадка, поляна в виде амфитеатра, скамейки. Также оборудуют освещенные соединения между улицами С.Жукаускаса и Минтес, которые облегчат сообщение для пешеходов.