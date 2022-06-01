Работники компании Stebulės убирали с государственной земли незаконно посаженные здесь растения и освободили проход. Местные жители атаковали работников компании и журналистов, бранились.

Жверинас - настоящий район захватчиков земли. Около участка на ул. Бирутес, 18C, на государственной земле постоянно появляются препятствия, мешающие ходьбе.

В среду рабочие выкопали для пересадки растения (елки и сосны), мешающие прохожим. Эти растения появились здесь в начале весны, вместе с ними появился забор из колючей проволоки и табличка с перепиской муниципалитета и местными жителями. Растения выкопали 1 июня.

Однако на государственной земле остался забор и калитка. Когда земля будет освобождена окончательно, пока неясно.

Сейчас в этом месте есть и живая изгородь из туй. Пока здесь есть туи туи, вероятно, будут появляться разные препятствия. Кроме того, в этом месте валяются обломки забора. Их работники Stebulė не трогали и на этот раз. Не трогали они и забор на государственной земле с калиткой.

Итак, на пути у прохожих растений не осталось, но стоит забор и калитка.

Владелец соседнего участка отрицает, что это он чинит всяческие препятствия на пути у прохожих. Пока здесь нет видеокамер, доказать его вину не получается. Кроме того, проход около ворот/калитки, часто заставляют и автомобилями.

Жильцы отрицают, что это они посадили деревья, но активно защищают насаждения. Работники муниципальной компании рассказали, что один раз им не дали выкопать эти деревья - их прогнала женщина, живущая по соседству с участком. Работники рассказали, что жители ведут себя агрессивно, иногда даже пытаются применить силу.

В среду сюда приехали не только работники Stebulė, но и представители муниципалитета, а также сотрудники Службы отдела общественного порядка.

"Сейчас проводят работы по пересадке деревьев. На государственной земле, на пешеходной дорожке посажены деревья, их посадка не была согласована с муниципалитетом. Мы их пересадим в более подходящее место - к западной объездкой дороге. Колючую проволоку утилизируем. Мы надеемся, что здесь смогут ходить все желающие", - сказал представитель муниципалитета Витаутас Рачкаускас.

Вместе с рабочими сюда приехали и журналисты. Это не понравилось местным жителям. Из дома вышел мужчина, стал кричать и призывал "не проявлять слишком много наглости".

На вопрос, он ли посадил деревья, мужчина ответил отрицательно.

По данным Центра реестра, дом, из которого выходил мужчина, принадлежит предпринимателю Вигантасу Слесорайтису, он является председателем правления двух государственных компаний – АО Giraitės ginkluotės gamykla и АО Kelių priežiūra.

Правда, Слесорайтис говорил Delfi, что он не живет в этом доме. Он указал, что в доме живет его бывшая партнерша, за происходящее там она и отвечает.