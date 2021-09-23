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Совсем недавно в столице Литвы состоялся большой митинг на Кафедральной площади, сейчас приближается еще один. На этот раз активисты организуют акцию протеста против вырубки деревьев. Митинг состоится 24 сентября, в 17 ч. у здания Вильнюсского муниципалитета.
В пятницу в Вильнюсе состоится еще одна акция протеста
© DELFI / Andrius Ufartas

Организаторы митинга отмечают, что минувший июль был самым жарким с 1961 года, а в Вильнюсе нет возможности спрятаться от палящего солнца в тени деревьев, поскольку их нет. Активисты обвиняют муниципалитет в вырубке деревьев в городе.

"Нам пришлось довольствоваться декоративными деревцами на Ратушной площади, в центре города и серым асфальтом", - заявляют активисты.

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Муниципалитет неоднократно объяснял, что некоторые деревья просто необходимо убрать, поскольку они старые и представляют опасность или мешают инфраструктуре, а на их месте появится больше зелени – организаторы митинга заявляют, что их не слышат.

"Мы придем с лозунгами и барабанами, мы хотим взращивать то, что слишком долго уничтожалось. На этот раз мы вопрошаем – Куда Пропали Деревья?", – пишут организаторы протеста.

Пока организаторы еще решают вопрос разрешения на митинг, который запланирован на завтра.

Организаторы митинга просят участников надевать маски и соблюдать дистанцию.

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