2024.05.10 09:32

В пятницу начинается продажа билетов на репетицию Праздника песни

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
10 мая, в 10 ч. начинается продажа билетов на генеральную репетицию Вечера ансамблей на Празднике песни. Организаторы мероприятия сообщают, что билеты на репетицию в Нагорном парке будут в два раза дешевле, чем на выступление.

"Репетиций других выступлений не будет", – сказал глава Праздника песни Саулюс Ляуса.

Продажа билетов начнется 10 мая в 10 ч. Репетиция состоится 2 июля в 22 ч. в Нагорном парке. Во время репетиции представят всю программу вечера концертов в костюмах и со сценографией. Однако на репетиции будут паузы, комментарии и повторы.

В программе выступят больше 4000 исполнителей, музыкантов и танцоров.

Напомним, что с 29 июня по 6 июля в этом году в Литве состоится юбилейный Праздник песни. Этому мероприятию исполняется 100 лет. Первое выступление состоится в Каунасе, в Долине песен Kaune, а заключительный концерт ждет в столичном парке Вингис.

Организаторы напоминают, что на 10 из 14 мероприятий Праздника песни можно будет попасть бесплатно. В празднике примут участие 35 000 исполнителей и 1500 коллективов.

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