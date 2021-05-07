В этом году для сокращения числа контактов во время карантина был выбран электронный формат – вместо традиционных пунктов DAROM используют мобильные приложения с указанием, где найти волонтеров, выдающих пакеты для мусора, и предоставляющих другую информацию.

Подробности об акции можно найти на сайте: https://www.mesdarom.lt/tapk-remeju/