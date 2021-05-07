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7-8 мая в Литве пройдет акция "ДЕЛАЕМ" (DAROM). Эта акция направлена на повышение уровня самосознания жителей, изменение их привычек и моделей поведения, побуждения чувства ответственности за окружающую среду и качество жизни. Эту акцию проводят в Литве с 2008 года.
„Mes darom“ komanda, Jurgos Urbonaitės nuotrauka
„Mes darom“ komanda, Jurgos Urbonaitės nuotrauka

В этом году для сокращения числа контактов во время карантина был выбран электронный формат – вместо традиционных пунктов DAROM используют мобильные приложения с указанием, где найти волонтеров, выдающих пакеты для мусора, и предоставляющих другую информацию.

Подробности об акции можно найти на сайте: https://www.mesdarom.lt/tapk-remeju/

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