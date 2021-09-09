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Суд низшей инстанции обоснованно решил не отменять действие решения администрации Вильнюсской мэрии, которым было отказано в проведении митинга у здания парламента Литвы.
В пятницу двух митингов в столице Литвы не будет
© DELFI / Josvydas Elinskas

Такое решение 9 сентября вынес Главный административный суд Литвы.

"Действие решения не отменяется", – сказала представитель суда Неринга Лукошявичене. В ГАСЛ с жалобой обращался глава Литовского союза семей Раймондас Гринявичюс.

Жалобу рассмотрела коллегия из трех судей, их постановление обжалованию не подлежит.

Административный суд Вильнюсского округа 2 сентября получил жалобу Раймондаса Гринявичюса, однако решил не выполнять требование остановить действие постановления директора администрации Вильнюсского муниципалитета до окончательного рассмотрения дела в суде.

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Напомним, что директор администрации Вильнюсского муниципалитета отменил выданное ранее разрешение на проведение 10 сентября митинга у здания парламента.

В оспариваемом постановлении указано, что оно принято с учетом информации Департамента госбезопасности Литвы о возможных угрозах безопасности общества и общественному порядку.

Поскольку решение принято с учетом информации, предоставленной ДГБ, ДГБ является в деле третьим лицом и его попросили в течение 14 дней предоставить суду необходимую информацию, связанную с этим делом. Как третье лицо в деле фигурирует и ГКП Вильнюсского округа. Его также обязали передать в суд всю связанную с этим делом информацию.

Напомним, что подобная акция протеста 10 августа с участием 5000 человек переросла в беспорядки.

Союз семей хотел провести митинг 10 сентября у парламента, но не получил разрешения.

8 сентября муниципалитет одобрил другую заявку - на проведение митинга на Кафедральной площади. Число его участников - 5000-10 000, митинг будет длиться до 16 часов.

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