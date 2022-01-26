aA
Финансовые мошенники в прошлом году выманили у жителей и компаний Литвы 10,2 млн евро – в два раза больше, чем в 2020 году, когда эти убытки достигали 4,8 млн евро, свидетельствуют данные Литовской банковской ассоциации (ЛБА).
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
© Shutterstock

За минувший год в два с половиной раза выросло количество случаев мошенничества, в наибольшей степени это фишинг (мошенническое использование ссылок на поддельные сайты) и телефонное мошенничество.

"Как зафиксированное количество случаев банковского мошенничества, так и убытки, понесенные физическими и юридическими лицами, выросли за последний год в разы, и это демонстрирует лишь одно — нам нужно еще более критично относиться к информации, получаемой с помощью удаленных средств связи — это навык, без которого будет просто невозможно пользоваться преимуществами цифрового пространства в будущем", — заявила президент ЛБА Эйвиле Чипкуте.

В прошлом году члены ЛБА зафиксировали 3,5 тысячи случаев кибермошенничества - в 2,6 раза больше, чем в 2020 году. Количество случаев фишинга увеличилось в шесть раз (до 914), в результате чего потери жителей составили около 0,8 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Статьи по теме:

Неожиданная криминальная статистика: такого в Литве еще не было (5)

В 2021 году в Литве было совершено меньше всего убийств,...

Мошенники по-прежнему находят доверчивых людей: девушка хотела купить "паспорт возможностей" и лишилась денег (3)

30 декабря, в 17.05 ч. в полицию сообщили, что девушка (2001...

TOP новостей

Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей (8)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9490 новых...

Служба занятости: иностранцы находят работу быстрее, чем литовцы (12)

Литовские работодатели сталкиваются с нехваткой...

Глава Минздрава Литвы: есть не только плохие новости

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...

Глава МИД: никаких планов в связи с изменением названия представительства Тайваня нет (23)

Литва не обсуждает никакие изменения в связи с...

Департамент статистики сообщает, в каких городах ситуация с коронавирусом самая печальная

В среду в Литве сообщили о новом скачке в статистике...