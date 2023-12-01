В праздники будут курсировать рождественские поезда

На маршруте Вильнюс-Моцкава праздничные поезда будут курсировать до 26 декабря, а с 27 декабря празднично украшенные поезда будут курсировать на маршруте Вильнюс-Рига.
По данным LTG Link, в последние два года на праздничных поездах ездили больше 74 000 пассажиров. Почти 15 000 из них выбрали поездку на поезде вместо поездки на своем автомобиле.
Для удобства пассажиров в системе www.ltglink.lt или в приложении клиенты будут видеть, какие поезда и вагоны будут украшены – рядом с ними будет иконка праздничного поезда и елки.
В Клайпеду будет возить один украшенный вагон, в Каунас - три. Цены будут обычными.
На праздничные поезда/вагоны Вильнюс-Моцкава и Вильнюс-Каунас с пятницы по субботу и в праздники билеты можно будет купить только заранее, в поезде их продавать не будут. Проводники будут проверять билеты на посадке. Билеты на обычные рейсы будут продавать в обычном порядке.