В праздники будут курсировать рождественские поезда

 
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Sugrįžta kalėdiniai „LTG Link“ traukiniai
Sugrįžta kalėdiniai „LTG Link“ traukiniai
ФОТО: Leonardas Borotinskas

Компания LTG Link в этом году в третий раз предлагает рождественские поездки на праздничных поездах. Украшенные поезда будут курсировать до 7 января 2024 года. В этом году можно выбирать целых четыре направления - Вильнюс-Каунас, Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Тракай и Вильнюс-Моцкава. Последний маршрут клиентам железной дороги дарит компания Go Vilnius.

На маршруте Вильнюс-Моцкава праздничные поезда будут курсировать до 26 декабря, а с 27 декабря празднично украшенные поезда будут курсировать на маршруте Вильнюс-Рига.

По данным LTG Link, в последние два года на праздничных поездах ездили больше 74 000 пассажиров. Почти 15 000 из них выбрали поездку на поезде вместо поездки на своем автомобиле.

Для удобства пассажиров в системе www.ltglink.lt или в приложении клиенты будут видеть, какие поезда и вагоны будут украшены – рядом с ними будет иконка праздничного поезда и елки.

В Клайпеду будет возить один украшенный вагон, в Каунас - три. Цены будут обычными.

На праздничные поезда/вагоны Вильнюс-Моцкава и Вильнюс-Каунас с пятницы по субботу и в праздники билеты можно будет купить только заранее, в поезде их продавать не будут. Проводники будут проверять билеты на посадке. Билеты на обычные рейсы будут продавать в обычном порядке.

Sugrįžta kalėdiniai „LTG Link“ traukiniai
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