В праздничную пятницу погода в Литве порадует: осадков не ожидается

С самого утра погода будет радовать: рассеется ночной туман, будет сухо, ожидаются прояснения. На большей части территории Литвы без осадков, небольшой дождь возможен лишь на севере и только с утра. Днем будет 4–9, на западе местами 10–12 градусов тепла.
В Вильнюсе первая половина дня будет мрачноватой и холодной, но после обеда выглянет солнце, воздух прогреется до 4–6 градусов тепла.
В ночь на субботу в Литву придет холодная часть циклона, поэтому пойдут осадки и от тепла не останется и следа. Ночью дожди будут идти в основном на западе, а днем уже в большинстве районов страны. Будет дуть сильный ветер. Ночью 0–5 градусов тепла, днем 4–7 градуса выше нуля, местами на юге 8-9 градусов.
В воскресенье в первой половине ночи в восточных районах прогнозируют небольшие смешанные осадки. Позже усилится зона высокого атмосферного давления, вероятность осадков снизится, днем осадков вообще не ожидается. Будет дуть холодный северо-западный ветер. Ночью будет 0–5 градусов мороза, поэтому прогнозируют гололед. Днем будет от 1 градуса мороза на востоке до 3-4 градусов тепла на юго-западе.
В понедельник погоду обусловит антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет 3–8, местами до 10 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.