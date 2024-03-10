В последний день на ярмарке Казюкаса состоится аукцион

Рядом с Кафедральной площадью в сквере Одминю проходит аукцион "Птицы свободы", его организовали организация " Сильны вместе " и Пакруойское поместье.

Все желающие могут сделать скворечники, купить их, а собранные средства пойдут на благотворительные цели, на них покупают все необходимое для украинских военных. Подарить возвращающимся птица дом, а Украине - крылья в 12.30 ч. можно на аукционе, который на Кафедральной площади проведет Эдмундас Якилайтис.