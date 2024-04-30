В последний день апреля будет по-летнему тепло

Утром больше солнца ожидается на юго-востоке страны, а на северо-западе еще возможна облачная погода. Днем облака уйдут на север, небольшая облачность будет наблюдаться на всей территории Литвы. Вероятность осадков невелика. Лишь на северо-западе возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.