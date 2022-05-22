Советник администрации Вильнюсского муниципалитета Тадас Римджюс сказал, что с учетом решения, принятого Минкультом, в последние воскресные дни каждого месяца бесплатно можно будет посещать два вильнюсских музея.

"Это Музей Вильнюса и Музей энергетики, которые принадлежат самоуправлению. Это платные музеи. Минкульт в национальных музеях проводит акцию - посещение музеев в последнее воскресенье каждого месяца бывает бесплатным, мы присоединяемся к этой инициативе, тем более, что нас об этом спрашивают и посетители", – сказал Римджюс.

С 2019 года в последнее воскресенье месяца в Литве можно посетить все музеи, которые принадлежат Минкульту, и их филиалы.

По данным Минкульта, в прошлом году этой возможностью воспользовались больше 200 000 посетителей.