aA
Это уже будет шестой подобный митинг, который проводят в понедельник. Встреча состоится на Кафедральной площади в 18.30 ч. Участники митинга познакомятся с женщинами-политиками, женщинами-предпринимателями, женщинами-певицами, женщинами, которые борются за права женщин, женщинами, бежавшими из Украины из-за войны. Пока мужчины и некоторые женщины борются с путинским фашизмом, оставшиеся женщины отвечают за продолжение жизни. Неважно, где - в глубинке Украины, на оккупированных территориях или за границей. Эти женщины стараются помочь своей стране. Во время митинга в понедельник по телефону из Киева будет говорить Ирина Фриз – депутат украинской Рады, экс-министр Украины по делам ветеранов. Ей можно будет задать три вопроса, пишет madeinvilnius.lt.
Protestas dėl karo Ukrainoje
Protestas dėl karo Ukrainoje
© Reuters / Scanpix

16 мая в митинге примут участие:

Агне Билотайте – министр внутренних дел Литвы
Вилия-Хенрика Василяуске – президент Ассоциации по правам женщин и правам человека
Вилма Янкене – заместитель директора IBWN, владелец издания Aviacijos pasaulis ("Мир авиации")
Ирина Фриз – депутат украинской Рады, экс-министр Украины по делам ветеранов
Диана Видлога – беженка из Украины, фотограф из Киева
Мария Березовец – студентка, изучает режиссуру документальных фильмов, Запорожье
Патрития Рагайшите – певица

Организатор митинга - Аркадий Винокур (актер, публицист, писатель). Организатор этих митингов, проходящих по понедельникам, в 1990-1991 гг. был участником всех таких митингов в Стокгольме. Тогда митинги проводились в поддержку освобождения стран Балтии от советской оккупации. Поскольку путинская война в Украине продолжается, мы должны поддерживать борьбу Украины за свою свободу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ISW: ВС РФ отказались от окружения ВСУ в Донбассе в пользу захвата Луганской области

По мнению экспертов Института изучения войны,...

"Мы дошли, господин президент, мы здесь!": батальон ВСУ вышел к границе с Россией

227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны...

На "Азовстали" около 600 раненых бойцов, состояние 40 — очень тяжелое

На территории заблокированного российскими военными...

В воскресенье в Реформаторском саду украинцы проводят благодарственный концерт

Беженцы из Украины обосновываются в Литве . Они не...

Российские войска покинули Харьков: Украина перешла в контрнаступление

Украинская армия перешла в контрнаступление в...

TOP новостей

azovstal

Два месяца в бункере. Как украинская семья выживала под обстрелами в мариупольском заводе "Азовсталь"

В конце апреля и начале мая началась эвакуация...

Спецэфир Delfi: что показала победа Украины на конкурсе "Евровидения"?

В финале конкурса " Евровидение -2022" победила украинская...

Разногласия по вопросу зарплат: работодатели не хотят повышать, а экономисты говорят, что выбора нет

Литовские работодатели считают, что и в прошлом и в этом...

"Мы дошли, господин президент, мы здесь!": батальон ВСУ вышел к границе с Россией

227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны...

Kainos Nicoje

После того как в продаже появилась черешня по 35 евро, аналитик сравнил цены: чудеса литовского бизнеса

Инфляция привела к значительному росту цен на первые...