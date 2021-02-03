В полицию в связи с действиями белорусской правоохраны обратилась гражданка Литвы

Как подтвердил BNS представитель по связям с общественностью штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский, гражданка Литвы Мария Матусевич обратилась в Бюро криминальной полиции Литвы в понедельник.
"Да, она обратилась в полицию первого февраля, ее долго допрашивали, она все рассказала, у нее интересная история", – сказал BNS А. Добровольский.
Это – уже второе обращение в литовские правоохранительные органы в связи с насилием со стороны белорусской правоохраны в отношении протестующих. Генпрокуратура Литвы в декабре прошлого года начала досудебное расследование преступлений против человечности по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина.
BNS пока не удалось связаться с самой М. Матусевич.
Проживавшая в Минске М. Матусевич в январе рассказала телеканалу LRT, что была задержана на двое суток и избита омоновцами в августе прошлого года во время протестов, происходивших сразу после президентских выборов. После этого она переехала в Вильнюс.
"Случайно нашли мой литовский паспорт, и стали говорить, что я литовский кукловод, что мне платят, чтобы я разрушила страну, что меня посадят пожизненно", – рассказала тогда М. Матусевич.
По данным LRT, Беларусь запретила М. Матусевич въезд на пять лет.
А. Добровольский сообщил BNS, что в связи с насильственными действиями белорусской милиции намерены обратиться и другие лица, среди них – два прибывших в Литву гражданина Беларуси.
Литовская прокуратура, начавшая расследование по делу М. Хорошина, утверждает, что представленные им первичные данные могут быть оценены как имеющие состав преступления в рамках Уголовного Кодекса Литвы по универсальной юрисдикции.
Универсальная юрисдикция означает, что уголовная ответственность за преступления, о которых речь идет в международных договорах, применяется независимо от гражданства пострадавших и подозреваемых, места преступления и того, предусмотрено ли наказание законом той страны, в которой совершено преступление.
В Литве досудебное расследование контролирует Департамент уголовного преследования Генеральной прокуратуры, следственные действия проводят сотрудники Бюро криминальной полиции Литвы.
В Беларуси с августа не прекращаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными.
Протесты подавляются силой, тысячи протестующих были задержаны. В отношении задержанных применялись пытки.
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