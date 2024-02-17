В партийных рейтингах по-прежнему лидируют соцдемы

Компания Baltijos tyrimаi 19–29 января провела опрос и выяснила, за кого жители голосовали бы, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
На первой строке рейтинга - социал-демократы, за которых намерены голосовать 17,2% участников опроса (в декабре 16,4%).
На втором месте - демократический союз "Во имя Литвы" с 10,6% (в декабре 13,4%).
Далее следует Литовский союз крестьян и зеленых - 10,6% (в декабре 11%).
Четвертое место в рейтинге занимает Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 9,3% (в декабре 10,5%).
За консерваторами следует Партия труда - 5,7% (в декабре 5,6%).
Шестое место рейтинга - Движение либералов - 4,5% (в декабре 6,2%), далее идет Партия регионов Литвы - 4% (в декабре 3,9%).
На восьмом месте рейтинга Партия свободы - 3,7% (в декабре 3,5%), далее следует "Свобода и справедливость" - 3,2% (в декабре 3,1%).
В январский рейтинг попала и партия "Заря Немана", основанная Ремигиюсом Жемайтайтисом, который за антисемитские высказывания попал в поле зрения правоохраны. За эту партию готовы голосовать 2,1% участников опроса.
Меньше 2% получили Литовская партия зеленых, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, Национальное объединение и Союз народа и справедливости (центристы, народники).
Почти четверть участников опроса (22,8%) указали, что не будут голосовать или еще не решили, за кого голосовать на выборах в парламент.