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В партийных рейтингах наблюдается штиль, таковы данные опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai. В октябре жители благоприятнее всего оценили социал-демократов. Практически не изменился рейтинг консерваторов и "крестьян".
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Опрос был проведен 15 октября–5 ноября.

Больше всего участников опроса (17,4%) намеревались на выборах поддержать социал-демократов.

9,2% участников опроса сказали, что готовы поддержать Литовский союз крестьян и зеленых. Такое же количество респондентов высказало поддержку Союзу отечества-Христианским демократам Литвы (9,2%).

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Практически не изменился и рейтинг Движения либералов - 7,1% (месяцем раньше 7,6%).

Далее идет партия "Свобода и справедливость" Ремигиюса Жемайтайтиса - 6,8%.

За нет - Партия труда (6,7%, в сентябре - 5,3%).

Внизу рейтинга оказались Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (2,8%), Партия свободы (2%), Союз народа и справедливости (1,5%), Партия регионов (1,3%)).

Чуть больше трети респондентов (34,8%) сказали, что не будут голосовать или не решили, за кого отдать голос.

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