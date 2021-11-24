Опрос был проведен 15 октября–5 ноября.
Больше всего участников опроса (17,4%) намеревались на выборах поддержать социал-демократов.
9,2% участников опроса сказали, что готовы поддержать Литовский союз крестьян и зеленых. Такое же количество респондентов высказало поддержку Союзу отечества-Христианским демократам Литвы (9,2%).
Практически не изменился и рейтинг Движения либералов - 7,1% (месяцем раньше 7,6%).
Далее идет партия "Свобода и справедливость" Ремигиюса Жемайтайтиса - 6,8%.
За нет - Партия труда (6,7%, в сентябре - 5,3%).
Внизу рейтинга оказались Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (2,8%), Партия свободы (2%), Союз народа и справедливости (1,5%), Партия регионов (1,3%)).
Чуть больше трети респондентов (34,8%) сказали, что не будут голосовать или не решили, за кого отдать голос.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист о пенсионной реформе: оказывается, выгодно не платить налоги и оставлять в дураках других (37)
Парламент Литвы 23 ноября одобрил повышение пенсий –...
"Чтобы у белорусов не было будущего, у нас отбирают прошлое": "Коридор" Дмитрия Гончарова в Вильнюс ОМОН против великого литовского князя - ВИДЕО (33)
Дмитрий Гончаров занимается анимацией персонажей для...
Главный эпидемиолог: вероятно, что заболеваемость COVID-19 и далее медленно будет снижаться (21)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене надеется,...
Коронавирус в Литве: 2015 новых случаев и 12 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2015 новых...
В партийных рейтингах штиль: позиции консерваторов и "крестьян" сравнялись (15)
В партийных рейтингах наблюдается штиль, таковы данные...