Председатель комитета Миколас Маяускас отметил, что в других странах ЕС уже введены ограничения на наличный расчет. В Испании потолок составляет 2500 евро; в Румынии – 2260 евро; в Греции – 500 евро; в Италии, Франции и Португалии – 1000 евро.
"Цель предложения - действенная борьба с "теневой" экономикой и отмыванием денег, обеспечение прозрачных связей между людьми и честная конкуренция. Соответственно мы предлагаем в Литве с 1 ноября 2022 года ввести максимальную сумму наличного расчета в размере 3000 евро", – сказал Маяускас.
Эту инициативу на заседании поддержал и глава Службы спецрасследований Жидрунас Барткус, но он не стал оценивать, о какой максимальной сумме может идти речь.
"Мы часто сталкиваемся с большим количеством наличных, тогда начинают объяснять, что это деньги за какую-то сделку. Если оплата производится безналичная, то проверить, была ли такая сделка - легче", – сказал Барткус.
Он заметил, что рынок недвижимости остается тем сектором, в котором до сих пор для расчета используют большие суммы наличных, а службам сложно выяснить реальную стоимость сделки и стоимость объекта.
По словам Барткуса, такое ограничение не коснется честных людей, поскольку им нечего прятать, зато заставит задуматься тех, кто действует в "тени". Он напомнил, что факт безналичного расчета легко проверить и подтвердить.
Однако вице-министр финансов Рута Билкштите предложила подумать и обсудить, не стоит ли ввести такое ограничение для отдельных секторов, где риск "тени" выше.
"Это строительный сектор, транспортный сектор. В сфере строительства - это как ремонт, так и аренда", – заметила вице-министр, сказав, что в ЕС используют разные модели.
Маяускас скептически отнесся к предложению выделить отдельные сферы экономической деятельности.
"Меня беспокоит, что мы демонизируем отдельные секторы, называем их, ввязываем в дискуссии. Мне кажется, с точки зрения справедливости хороши горизонтальные меры, которые охватят все виды расчета", – считает он.
С Маяускасом согласился депутат Альгирдас Бразаускас, напомнив, что из-за таких попыток выделить отдельные секторы, подобный закон в свое время так и не удалось принять.
Напомним, что с начала 2022 года действует и другое ограничение, которое ограничивает наличный расчет - зарплаты платят только через банк, за исключением моряков.
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