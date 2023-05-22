В парке Вингис собираются поклонники рок-группы Rammstein

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22 мая жители Литвы запомнят надолго – сегодня вечером состоится концерт немецкой группы Rammstein. До его начала еще 2,5 часа, но поклонники группы уже собираются в парке.
Besirenkantys fanai į Rammstein koncertą
Besirenkantys fanai į Rammstein koncertą
© DELFI / Dainius Labutis

Не секрет, что преданные поклонники этой группы собираются в парке Вингис задолго до начала концерта. Это видно по огромным потокам людей, стекающихся к месту концерта.

Поклонники одеты в черные одежды – отвечающие стилю группы, ее музыки.

Поклонники глазами фотографа Delfi

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