В парке Вингис собираются поклонники рок-группы Rammstein

Не секрет, что преданные поклонники этой группы собираются в парке Вингис задолго до начала концерта. Это видно по огромным потокам людей, стекающихся к месту концерта.

Поклонники одеты в черные одежды – отвечающие стилю группы, ее музыки.

Поклонники глазами фотографа Delfi